M5s Fvg: “Preoccupazione per stato di agitazione in sanità pordenonese”

“Lo stato di agitazione dichiarato da alcune sigle sindacali in attesa di un incontro conciliatorio con l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale è l’ennesima conferma di un momento delicato e conflittuale per la sanità pordenonese”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. “Non possiamo che esprimere una forte preoccupazione per questa situazione che, per usare un eufemismo, potremmo definire di stallo nei rapporti tra i vertici dell’Azienda e i rappresentanti degli operatori sanitari” aggiunge il consigliere M5S. “La sanità pordenonese sta vivendo una fase di declino, che si esplica in particolare in una carenza di personale che comporta una progressiva riduzione di servizi – conclude Capozzella -. Urgono risposte dai vertici dell’Azienda sanitaria e dall’amministrazione regionale”.