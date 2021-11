M5S FVG: “Solidarietà a giornalisti aggrediti durante manifestazione a Trieste”

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime “solidarietà ai giornalisti aggrediti durante la manifestazione di ieri pomeriggio a Trieste. Ci teniamo inoltre a ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro portato avanti in una giornata difficile”. “Purtroppo sta diventando una pessima abitudine quella di esprimere il dissenso attraverso la violenza nei confronti di chi sta svolgendo il proprio lavoro - continuano i consiglieri regionali M5S - Non c’è nessun tipo di giustificazione o di attenuante per gesti così vili”.