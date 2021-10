M5S FVG: “Solidarietà a giornalisti Rai aggrediti”

Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprime “solidarietà alla troupe della Testata giornalistica regionale della Rai, aggredita ieri a Trieste nel corso della manifestazione contro il green pass”. “La libertà di manifestare è sacra ma non deve mai sfociare in atti violenti e intimidatori – continua la nota dei consiglieri regionali M5S -, tanto più nei confronti di chi sta svolgendo il proprio lavoro. La condanna di certi episodi deve essere netta e senza distinguo”.