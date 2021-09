M5S FVG: “Solidarietà alle Forze dell’ordine per fatto accaduto a Trieste”

I deputati del MoVimento 5 Stelle, Sabrina De Carlo e Luca Sut, e i consiglieri regionali pentastellati Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Andrea Ussai e Mauro Capozzella, esprimono la propria solidarietà ai Carabinieri rimasti contusi, fortunatamente in maniera non grave, durante i disordini avvenuti oggi all’esterno di un ufficio postale a Trieste. “Non è accettabile che una persona, ancora di più se candidato a sindaco, si comporti in questo modo” continuano gli esponenti M5S. “Atteggiamenti di questo tipo non fanno altro che mettere a repentaglio l’incolumità delle persone e aizzare le persone, il tutto a scopo meramente elettorale – conclude la nota -. Chi si propone a guidare una città dovrebbe mantenere un comportamento responsabile, invece di autoproclamarsi capo popolo a favore di videocamera e dei social”.