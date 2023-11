M5S FVG: “Superbonus e direttiva Europea sulle case green, evento MoVimento 5 Stelle a Udine e Ronchi

Sabato 4 novembre i portavoce del MoVimento 5 Stelle Agostino Santillo parlamentare della Camera dei Deputati e Sabrina Pignedoli Eurodeputata a Bruxelles saeranno in Friuli Venezia Giulia a parlare di di “superbonus” e della direttiva Europea sulle case Green. Come è nata l’idea del superbonus, come si è sviluppato il progetto, come è stato applicato e quali benefici ha portato sia ai singoli cittadini che alla economia di settore saranno il focus di presentazione del libro di Agostino Santillo dal titolo ‘Superbonus 110, tutta la Verità’. Il superbonus fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle durante il governo Conte 2 ha anticipato la decisione della Commissione Europea di riqualificare le case degli italiani e ha consentito di effettuare 12.200 interventi, di cui 1.478 condomini per un investimento complessivo che ha superato i 2 miliardi di euro nella sola regione Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento è a Udine alla Libreria Friuli dove alle ore 11 presenteranno il libro insieme al coordinatore territoriale di Udine Cristian Sergo e al rappresentante del gruppo Territoriale di Udine Michele Comentale.

I rappresentanti del Movimento 5Stelle regionali saranno poi, sempre sabato 4 novembre, alle ore 15 nella sala del Consorzio di Bonifica in via Duca D’Aosta a Ronchi dei Legionari alla presenza della coordinatrice Territoriale della provincia di Gorizia Ilaria Dal Zovo.