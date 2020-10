M5S FVG: “Trasporto pubblico, Fedriga smentisce Pizzimenti”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“L'assessore Pizzimenti afferma che i soldi dal Governo per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale non sono arrivati. A smentirlo però è il suo stesso presidente”. Lo rimarcano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai.

“Il Ministero dei Trasporti ha stanziato complessivamente 300 milioni di euro, nella prima tranche da 150 milioni alla nostra regione sono stati destinati 2,63 milioni – ricordano gli esponenti M5S -. Le Regioni, che hanno competenza in materia di trasporto pubblico locale, sono già autorizzate ad attivare servizi aggiuntivi per fronteggiare l'emergenza in corso”.

“Ma a smentire Pizzimenti non sono solo le cifre del Ministero o le dichiarazioni del MoVimento 5 Stelle – sottolineano i consiglieri -. Ieri in aula il presidente Fedriga ha dichiarato che le risorse per il trasporto pubblico non sono state spese per le difficoltà nell'impiego nei centri abitati di mezzi turistici. Da qui i soli 15 mezzi messi a disposizione in più in una Regione che conta più di 200 Comuni”.

“Ci auguriamo che questi problemi vengano superati e che si possano al più presto utilizzare le risorse, statali e regionali, per aumentare il parco mezzi in Friuli Venezia Giulia ed evitare gli affollamenti sugli autobus e alle fermate. Da parte nostra – conclude il Gruppo pentastellato – appoggeremo ogni iniziativa in questo senso”.