M5s Fvg: “uno scandalo”. Giochi Eyof 2023, Fedriga spende 20 milioni contro i 3 della Finlandia

Parla di “scandalo” il capogruppo in Regione Fvg del Movimento 5 stelle Mauro Capozzella che interviene sulla vicenda dei giochi Eyof 2023 in Friuli Venezia Giulia per i quali si ipotizza una spesa di 20milioni di euro contro i 3,5 spesi in Finlandia per l’ultima edizione: “La manifestazione non merita tutto questo apporto di denaro – dichiara Capozzella –; le strutture sono già ben funzionanti, i cinque poli sciistici sono già irrorati in termini di finanziamenti”. E aggiunge: “La nostra Regione è suddivisa in una miriade di comuni, e quella della redistribuzione è una logica tipica della politica locale, una logica di dispersione e inefficienza. È vero, ci troviamo in uno scacchiere molto polverizzato, ma qui stiamo andando veramente oltre. La Finlandia ha speso 3,5 milioni di euro, qui se ne spendono 20. Loro hanno fatto una cerimonia da 100mila euro, qui da un milione. Sono cose che impattano sull’opinione pubblica“. C’è poi il “caso” del palaghiaccio di Piancavallo e la soluzione individuata su Udine: “In questo caso si è deciso di lasciare indietro Piancavallo – spiega Capozzella – al contrario, viene valorizzata una città, Udine, che di invernale non ha nulla. È un’evidente incongruenza dal punto di vista organizzativo”.