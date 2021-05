M5S presenterà interrogazione su presunta riunione di Forza Italia in sede Protezione Civile

“Presenteremo un’interrogazione per sapere se sono confermate le notizie di stampa secondo cui una riunione di partito si sarebbe tenuta nella sede della Protezione Civile di Palmanova”. Lo annunciano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia”. “È possibile che un partito, nella fattispecie Forza Italia, possa riunirsi in quegli spazi? – si chiedono i consiglieri pentastellati – Se la notizia venisse confermata, sarebbe piuttosto grave. Chiediamo quindi all’assessore Riccardi di fare chiarezza, augurandoci che possa smentire l’accaduto”. “Se invece la notizia fosse vera, allora tutti i partiti sarebbero legittimati a utilizzare la sede della Protezione Civile di Palmanova per riunirsi. A meno che – ironizzano gli esponenti M5S – la situazione e l’operato di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia non possano essere considerati una vera e propria calamità…”.