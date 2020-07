M5s, Sergo: “Sostegno a petizione per tutela Arzino”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo, ha sostenuto la petizione “ A favore dell'integrità ambientale del torrente Arzino e delle sue meravigliose cascate”, presentata oggi in Consiglio regionale e che ha raccolto 7.951 firme.

“Durante la presentazione ho sostenuto la necessità di una moratoria in alcuni ambienti come quelli dei tre corsi d'acqua oggetto delle petizioni” ha sottolineato Sergo, ricordando come analoghi documenti riguardano i torrenti Alberone e Resia, “che – ha ricordato il consigliere - sono gli ultimi non ancora toccati dall'idroelettrico”

La petizione sostenuta dall'esponente penstellato chiede di negare l'autorizzazione alla costruzione di centraline idroelettriche lungo il suo corso e di inserire l'Arzino tra i dei siti di riferimento regionali, in modo da garantire la sua tutela dal punto di vista ambientale e la valorizzazione del turismo naturalistico.