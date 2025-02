M5s Udine. Reddito di Cittadinanza: una misura essenziale, smantellata ingiustamente

I dati pubblicati dall’INPS certificano, senza possibilità di smentita, il ruolo insostituibile del Reddito di Cittadinanza (RdC) nella lotta alla povertà e nella tutela delle fasce più deboli

della popolazione, ad affermarlo in una nota è Michele Comentale rappresentante del Gruppo Territoriale Udine M5Stelle. “Questa misura, voluta e difesa con forza dal Movimento 5 Stelle, ha rappresentato un baluardo di giustizia sociale, sventato da un’operazione ideologica che ha privato migliaia di famiglie di un diritto fondamentale. Secondo il rapporto INPS, il 60% dei nuclei che ricevevano il Reddito di Cittadinanza a luglio 2023 ha dovuto accedere a una delle nuove misure di sostegno, a dimostrazione di come la necessità di protezione sociale non sia mai venuta meno. Oltre 760 mila nuclei familiari in Italia ricevono oggi l’Assegno di Inclusione (ADI), che coinvolge 1,82 milioni di persone con un importo medio mensile di 620 euro. In Friuli Venezia Giulia sono

5.284 famiglie per 8.762 persone coinvolte. Il recente rapporto della Caritas evidenzia dati drammatici sulla povertà: in Italia, una persona su dieci vive in condizioni di povertà assoluta, pari a 2,2 milioni di famiglie. Tra loro, oltre un milione di bambini, privati delle condizioni necessarie per una crescita sana e un futuro sereno. Questo dimostra che, al contrario delle menzogne diffuse da chi ha smantellato il RdC, la povertà non è scomparsa con un colpo di penna, ma resta un problema concreto e diffuso. La verità è sotto gli occhi di tutti: l’RdC ha garantito dignità e sopravvivenza a chi ne aveva bisogno. Ha tutelato famiglie con minori, disabili, anziani e persone in difficoltà, ovvero le stesse categorie che oggi continuano ad aver bisogno di sostegno, nonostante il tentativo di far passare il RdC come una misura fallimentare. L’abolizione del Reddito di Cittadinanza è stata un attacco ai più deboli, basato su falsità e pregiudizi. Le nuove misure, frammentarie e insufficienti, non hanno colmato il vuoto lasciato dal RdC. Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro la giustizia sociale e non smetterà mai di lottare affinché nessun cittadino venga abbandonato. Il Reddito di Cittadinanza non era un fallimento, ma un successo storico del M5S, demolito per ragioni esclusivamente politiche. È nostra missione restituire ai cittadini una misura di sostegno universale e giusta, in grado di garantire dignità, diritti e opportunità a tutti.