M5s vs Riccardi: “Direttori generali, occasione persa per risollevare la sanità Fvg”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Abbiamo perso un’occasione importante per risollevare le sorti della sanità della nostra regione". Così il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, commenta le nomine dei direttori generali ufficializzate nei giorni scorsi.

"È un vero peccato che chi aveva il dovere e la responsabilità di promuovere un cambio di passo abbia voluto invece andare in continuità con la Giunta precedente, non solo con la riforma sanitaria, ma anche con la nomina dei manager - afferma l'esponente M5S -. Accanto alle seconde e terze linee del periodo Serracchiani-Telesca per l'azienda Giuliano-Isontina e l'Arcs, sono infatti stati scelti, per l’area vasta udinese, un ex direttore amministrativo da 6 mesi commissario a Terni alla sua prima esperienza come Direttore Generale, mentre per quella pordenonese, un altro profilo simile, ex direttore sanitario di presidio sempre di estrazione Toscana ma ora in Basilicata".

"L’abile e astuto assessore Riccardi ha vinto su tutta la linea, piegando ogni aspirazione della Lega e di un assente presidente Fedriga, a cui in teoria spettavano le nomine - prosegue Ussai -. Questo la dice lunga su un partito con molti rappresentanti in Consiglio regionale ma con poco peso politico".

"Da mesi si parlava del rientro del direttore Bordon, molto quotato anche fuori regione, ma è mancato il coraggio di mettere alla guida dell’Azienda di coordinamento per la salute una persona competente e che conosce il territorio - conclude il consigliere regionale -. Adesso raccoglieremo i frutti che sono stati seminati: privatizzazione dei servizi, posti per gli amici degli amici e una sanità sotto il totale controllo di un assessore alla Salute che si è dimostrato più bravo a fare strade".