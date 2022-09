M5stelle, Luca Sut: “Pronti a dialogo con Alleanza Verdi Sinistra, PD troppo di ‘centrodestra’, deve rivedere politiche sociali

Non si limita a die con chi il M5s vuole iniziare un dialogo per un confronto programmatico per le future regionale in Fvg, ma pone un veto al Partito Democratico dettandogli la futura linea e definendo quella attuale di "centrodestra". Va quindi al di là delle interpretazioni la nota dell'coordinatore regionale del MoVimento 5Stelle Luca Sut che spiega: "Partiamo da Sanità e Ambiente. Due punti di partenza che potrebbero portare a un proficuo e aperto dialogo con Alleanza Verdi Sinistra su un confronto programmatico per un accordo di programma sulle priorità per la nostra regione in occasione della prossima tornata elettorale amministrativa in Friuli Venezia Giulia". La dichiarazione all’indomani delle dichiarazioni di Alleanza Verdi Sinistra regionale su un possibile accordo di coalizione con il M5S. "Come forza politica siamo pronti a dialogare con tutte le forze politiche che riconoscono il determinante ruolo progressista e ecologista del M5S", aggiunge Sut. "Per trasparenza però metto altresì al corrente gli amici di AVS fin da ora, che non faremo accordi con la attuale classe dirigente regionale di ‘centrodestra’ del PD – precisa Luca Sut -. Quando il PD ritornerà a confrontarsi su temi programmatici e sarà disposto ad abbandonare l’inesistente ‘agenda Draghi’ per abbracciare una vera transizione ecologica e non gli inceneritori, quando sarà davvero intenzionato a lavorare per un vero salario minimo legale, taglio del cuneo fiscale e per un sistema sanitario diametralmente opposto da quello devastante attuato dalla giunta a guida Serracchiani, solo allora e con molta intransigenza valuteremo se ci saranno possibilità di riaprire un dialogo anche con quel partito". Insomma continua la smemoratezza dell'esponente grillino che in tema sanità dimentica che la sanità è in mano a Fedriga e Riccardi ormai da quattro lunghi e devastanti anni. Chi invece ha fatto un governo con la destra salviniana è stato il M5s con il governo Conte. Se si scava indietro non lo si può fare on demand. Che dire chi ben comincia....