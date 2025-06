‘Mago per svago’ a Perteole di Ruda e ‘Si fa presto a dire Cenerentola’ a Villesse

Il secondo appuntamento con la rassegna INSEGUI LA TUA STORIA, che ancora una volta porterà il teatro nelle piazze, nelle corti e nei giardini più belli e caratteristici del nostro territorio (ben 16 i Comuni coinvolti quest’anno!), è fissato per giovedì 19 giugno, alle 21, a Ruda (Ud) nell’area sportiva di Perteole in via Volontari della Libertà, con il ‘Mago per Svago’ (in caso di maltempo ci si trasferirà nella Palestra di via Volontari della Libertà) con la compagnia de L’Abile Teatro.

Cosa accade ad un grande mago quando va in scena con un assistente che ha grandi sogni? Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.

Tutti a caccia delle altre fantastiche proposte artistiche selezionate fra le compagnie più apprezzate a livello nazionale da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale che firma anche quest’anno la direzione artistica: martedì 24 giugno, alle 21 , la rassegna toccherà Villesse (Go), con ‘Si fa presto a dire Cenerentola’ . Ed ancora: giovedì 26 giugno, a Gradisca d’Isonzo (Go), sarà la volta de ‘Il gatto con gli stivali’; martedì 1 luglio, a Farra d’Isonzo (Go), seguiremo ‘I musicanti di Brema’ e giovedì 3 luglio, a Ronchi dei Legionari (Go), gusteremo una ‘Zuppa di sasso’; martedì 8 luglio, a Medea (Go), batteremo le mani con ‘Clap Clap’ e giovedì 10 luglio, a Mariano Corona (Go), rideremo con ‘Clown in viaggio’. A Cormons, martedì 15 luglio, seguiremo le avventure de ‘Il gran Ventriloquini’, mentre, mercoledì 16 luglio, alle 19, andremo a Šempeter-Vrtojba (Slo) per ‘Migliori amici’ e giovedì 17 luglio, saremo a Capriva del Friuli (Go) con ‘I tre porcellini’. Martedì 22 luglio, ad Aquileia (Ud), vedremo ‘Pinocchio, una bugia vera’; giovedì 24 luglio, a Fiumicello Villa Vicentina (Ud), sarà la volta di ‘Area 52’; martedì 29 luglio, a Moraro (Go), invece, sarà di scena ‘Il principe ranocchio’ e giovedì 31 luglio, a Mossa (Go), ‘Le sorellestre di Cenerentola’; martedì 5 agosto, a Bagnaria Arsa (Ud), ci divertiremo con ‘Rodaridiamo. Quando la grammatica è un gioco’ e, in chiusura, giovedì 7 agosto, a Romans d’Isonzo (Go), sarà proposto ‘Nico cerca un amico’.