“Mai Soli. Un altro mo(n)do possibile”, questo il titolo del 33° Convegno del Centro “Balducci”

Reso noto il programma del 33° Convegno del Centro “Balducci”, che porterà come titolo “Mai Soli. Un altro mo(n)do possibile”, evento, si legge in una nota a firma del Presidente del Centro Paolo Iannaccone, che vede il contributo della Regione Fvg, il patrocinio gratuito del Comune di Udine e di Pozzuolo del Friuli, e la collaborazione di Forum del Terzo Settore Fvg, Icaro Associazione Volontariato Giustizia Odv, Libera – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie Fvg, Movi Fvg e Associazione culturale Vicino/lontano. unitamente all’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Udine e ad altre realtà associative locali. Spiega don Paolo Iannacone: “Ricordo che nell’ambito del Convegno, quest’anno particolarmente ricco anche nelle date, si terranno quattro eventi importanti: la lettura dei nomi dei giornalisti uccisi a Gaza, promosso dall’Associazione Articolo 21 al Centro “Balducci” e da altre realtà associative nell’ambito della mattinata del Convegno dedicata a migrazioni, guerre e violenze (28 settembre, ore 12.30);

la premiazione del primo Concorso letterario-artistico-musicale rivolto ai giovani e dedicato a Pierluigi Di Piazza (1° ottobre 2025, presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine), alla presenza di 1.200 studenti della nostra regione, e

il XXV della ricorrenza del gemellaggio tra i Comuni di Pozzuolo del Friuli e Santa Fiora, città natale di Ernesto Balducci, prete toscano al quale Pierluigi Di Piazza ha voluto dedicare il nostro Centro (4-5 ottobre 2025);

nel sabato vicino a quello che era il compleanno di Pierluigi Di Piazza, il duplice incontro, al mattino per i giovani degli istituti secondari di secondo grado e, nel pomeriggio, per giovani e adulti, con la testimonianza di Luigi Ciotti, che proprio oggi compie ottant’anni (22 novembre 2025).

Faccio notare, aggiunge don Paolo, che nel fascicolo trovate anche la proposta di partecipazione alla Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità, che quest’anno avrà come titolo “Imagine all the people”. Il Centro “Balducci” sta organizzando una quattrogiorni, dal 9 al 12 ottobre, che avrà come conclusione la Marcia nazionale per la pace e la partecipazione ad alcuni eventi dell’ONU dei Popoli”.

PROGRAMMA MAI SOLI DEF SEQ