Malati oncologici, la Regione contribuisca all’acquisto delle parrucche

“Secondo gli ultimi dati in Friuli Venezia Giulia ci sono mediamente 8.600 diagnosi di tumore all’anno. Per questa ragione al tema chiave della prevenzione, che ci vede - dice la consigliera Simona Liguori (Cittadini) - presentatori di una richiesta alla Regione di anticipare l’età di inizio dello screening del carcinoma alla mammella, si affianca l’altrettanto centrale questione della cura, basata sul trattamento medico, sull’assistenza in senso stretto e sulle necessità del sostegno psicologico alla persona”.

Su quest’ultimo aspetto si sofferma Liguori nel riaffermare la necessità di esaminare la proposta di legge – presentata un anno fa dai consiglieri di Fratelli d’Italia, ma di cui inspiegabilmente non si è neppure avviato l’iter in III Commissione - sul contributo per l’acquisto delle parrucche destinato ai malati onco-ematologici sottoposti a chemioterapia.

“Quelli delle cure rappresentano momenti caratterizzati da sofferenze sia fisiche che psicologiche correlate anche al cambiamento della fisionomia della persona e alla percezione che i pazienti hanno di loro stessi mentre stanno facendo le cure - commenta la rappresentante dei civici -. Riteniamo dunque che l’Amministrazione regionale, come accade da tempo in altre regioni d’Italia, debba intervenire cercando di alleviare le difficoltà dei malati oncologici”.

Considerato anche il lavoro delle molte associazioni che operano per sostenere a livello economico e psicologico i pazienti, Liguori conclude: “Sarà mia cura rappresentare all’ufficio di presidenza della III Commissione Sanità tutte le motivazioni che rendono necessario un immediato avvio dell’esame della proposta di legge per giungere alla sua più rapida approvazione”.