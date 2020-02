Malnutrizione nelle strutture ospedaliere e di degenza, allarme dei dietisti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L' Associazione nazionale dietisti (Andid) lancia l’allarme malnutrizione nelle strutture ospedaliere e di degenza. Nonostante i passi in avanti, spiegano dall'associazione, permane il rischio che i pazienti vengano alimentati male e in maniera scorretta. Secondo Susanna Agostini, presidente della Commissione di Albo dei Dietisti in Friuli Venezia Giulia: “Il 25 per cento delle popolazione ospedaliera è a rischio di malnutrizione e la percentuale aumenta nelle case di riposo e fra la popolazione anziana, i costi della malnutrizione per la società - prosegue - sono superiori a quelli generati dal problema dell’obesità ". “Un problema misconosciuto, spesso non rilevato, trascurato o sottovalutato”, che colpisce migliaia di cittadini vulnerabili (anziani, persone candidate a interventi di chirurgia o affette da patologie ad alto rischio di malnutrizione), anche all’interno delle strutture sanitarie a causa di un’alimentazione insufficiente o inappropriata. Il rischio di malnutrizione fra i pazienti, che la comunità scientifica segnala da molti anni, ha spinto l’Andid a pubblicare il documento “L’importanza dei pasti ad aumentata densità energetica e proteica nella prevenzione e trattamento della malnutrizione”. Si tratta di un fenomeno, rileva l’Andid, ancora sottovalutato in Italia, nonostante gran parte degli incidenti segnalati con danno grave, moderato o lieve siano riconducibili a errori nei trattamenti nutrizionali alla loro non attuazione. “La malnutrizione – ha aggiunto Susanna Agostini, è un problema di ordine clinico ed economico, rilevante in Italia e all’estero”. Il documento, aggiunge Agostini “indica una strategia efficace e di costo contenuto con proposte e indicazioni che i dietisti in grado di realizzare in modo soddisfacente e sicuro nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali”. Il testo (approvato anche dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), rappresenta dunque un passo concreto per coniugare principi scientifici con appetibilità, gusto, facilità di assunzione, e combattere la malnutrizione, sulla traccia di quanto avvenuto in altri paesi europei. Un principio che l’Andid e l' Ordine regionale delle Professioni auspicano sia applicato anche all’interno della sanità regionale con programmi adeguati.