Malore cardiaco per il sindaco di Udine De Toni, ricoverato d’urgenza è ora in osservazione in unità coronarica (notizia in aggiornamento)

Questo primo pomeriggio, durante la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali in Regione, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha accusato un malore. È stato immediatamente soccorso dai presenti, compresa la direttrice del servizio sanitario regionale Gianna Zamaro. Dopo i primi soccorsi il Sindaco è stato affidato al personale dell’ambulanza che è stata immediatamente allertata e l’ha portato al Santa Maria della Misericordia. Dopo i primi controlli in pronto soccorso il Sindaco, rimasto cosciente, è stato portato in unità coronarica dove rimarrà in osservazione questa notte.

Immediate le reazioni di sostegno e pronta guarigione dalla politica regionale:

Malore De Toni: Fedriga, attendiamo presto di nuovo in campo sindaco Ud

“A nome mio personale e dell’intera giunta regionale, esprimo vicinanza al sindaco Alberto Felice De Toni, augurandogli una pronta guarigione e il rientro al più presto in campo alla guida del Comune di Udine. Siamo certi che la sua grande tenacia gli permetterà di affrontare nel migliore dei modi questo particolare momento”. Così il presidente della giunta regionale fvg Massimiliano Fedriga ha espresso il suo pensiero di pronta guarigione nei confronti del primo cittadino del capoluogo friulano, colpito oggi da un malore.

Malore De Toni: Conti (Pd), partito scosso, auguri di pronto recupero

Braidotti: ha tempra forte, grato a chi ha portato soccorso

“Al sindaco De Toni inviamo i più caldi auguri di un pronto recupero e di tornare al più presto a proseguire il suo lavoro per la città di Udine. Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia è stato scosso dalla notizia del malore e ha seguito da subito con partecipazione lo svolgersi degli eventi, anche tramite il vicesindaco Venanzi. Esprimiamo fiducia e incoraggiamento”. E’ il messaggio della segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti per il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, colpito oggi da un malore. Anche il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti manifesta “la vicinanza del partito provinciale”, esprime “gratitudine per il pronto intervento di chi ha portato soccorso immediato” e sottolinea che “la forte tempra del sindaco De Toni gli farà superare questo brutto momento”.

MALORE DE TONI. BORDIN: AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE A SINDACO UD

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso la sua vicinanza e il suo augurio di pronta guarigione al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, colpito oggi da un malore. “Desidero rivolgere al sindaco De Toni il mio più sincero augurio di una rapida ripresa. Sono certo che la sua determinazione lo aiuterà a superare presto questo momento. A nome mio e dell’intero Consiglio regionale – conclude Bordin – gli invio un pensiero di incoraggiamento, con l’auspicio di rivederlo presto pienamente ristabilito”.

MALORE DE TONI. MORETTI (PD): AUGURI DI PRONTA RIPRESA AL SINDACO

“Auguriamo al sindaco De Toni, colpito questo pomeriggio da un malore, di rimettersi presto, sperando di rivederlo appena possibile alla guida della città”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti esprimendo la propria vicinanza e di tutti i consiglieri regionali del Pd al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni colto da un malore.

Gruppo Patto per l’Autonomia – Civica FVG: «Auguri di pronta guarigione al sindaco De Toni»

«Da parte mia e di tutto il nostro Gruppo, esprimo sinceri auguri di una pronta guarigione al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, con l’augurio di riprendere quanto prima i suoi impegni amministrativi». Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica FVG, Massimo Moretuzzo, alla notizia del malore che ha colpito oggi il primo cittadino di Udine.

Furio Honsell Open Sinistra “augurio pronta guarigione Sindaco De Toni”

“Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di pronta guarigione al Sindaco della città di Udine, Felice De Toni.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell in merito alla notizia del malore del Sindaco di Udine.

MALORE DE TONI. GRUPPO LEGA: BUONA GUARIGIONE AL SINDACO DI UDINE

“Il nostro auspicio è di rivedere il più presto possibile il sindaco De Toni al suo posto, a lui inviamo il nostro in bocca al lupo, speriamo che possa recuperare immediatamente la piena forma e possa trascorrere un sereno Natale”. L’intero gruppo Lega in Consiglio regionale rivolge, in una nota, gli auguri di pronta guarigione al sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

MALORE DE TONI. CAPOZZI (M5S): AUGURIO AL SINDACO, SI RIPRENDA PRESTO

“Auguriamo al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, una pronta e completa guarigione”. Lo auspica, in una nota, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle) esprimendo un messaggio di solidarietà nei confronti del primo cittadino del capoluogo friulano, colpito quest’oggi da un malore. “A titolo personale e anche a nome dell’intero M5S del Friuli Venezia Giulia – aggiunge Capozzi – auspico un’immediata ripresa del collega, esprimendo a De Toni tutta la nostra vicinanza”.

Malore De Toni, PD Udine: “Vicinanza e auguri al sindaco”

“Esprimiamo al sindaco e alla sua famiglia tutta la vicinanza del Partito Democratico udinese e del gruppo consiliare.

Certi della sua determinazione nell’affrontare questo momento di difficoltà attendiamo con affetto il suo rientro al lavoro e gli auguriamo una pronta e rapida guarigione”. Lo comunicano in una nota il segretario cittadino del Partito Democratico, Rudi Buset, e il capogruppo PD in Consiglio Comunale, Iacopo Cainero.

MALORE DE TONI. NOVELLI (FI): SINDACO UD TORNI IN PISTA QUANTO PRIMA

Un augurio di pronta guarigione al sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni, “con l’auspicio che possa tornare “in pista” quanto prima con rinnovato vigore”. È il messaggio inviato in una nota da Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia.

MALORE DE TONI. DI BERT (FP): VICINANZA E AUGURI DI RAPIDA RIPRESA

“Abbiamo appreso del malore che ha colpito nel pomeriggio di oggi il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e formuliamo i migliori auguri di una pronta ripresa”. È il messaggio che il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga Presidente, affida a una nota, a nome di tutto il gruppo consiliare: “Al sindaco De Toni esprimiamo la nostra vicinanza con l’augurio di tornare quanto prima a svolgere il suo ruolo istituzionale”.