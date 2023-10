Maltempo – Capozzi (M5S): “Regione attivi sportello per i cittadini per domanda di risarcimento danni”

“Serve sveltire e agevolare in ogni modo l’iter procedurale per chiedere e ottenere i dovuti rimborsi per i danni subiti dai nostri corregionali a causa delle calamità naturali. La Regione non può accettare le richieste con i soli mezzi telematici ma deve offrire più possibilità di accesso. In Friuli Venezia Giulia ci sono molte persone che non hanno mezzi informatici idonei o capacità di usarli, anche l’assistenza telefonica garantita da Insiel non può superare certi ostacoli, visto che bisogna precisare il nome dell’applicativo per cui si richiede assistenza”.

A dirlo è la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi. “Non si può pensare di aiutare in questo modo chi ha poca dimestichezza informatica o non possiede mezzi tecnici idonei. La Regione lo sa benissimo perché per concedere 50 euro, questa è la media annuale di sconto carburante – continua Capozzi -, obbliga i cittadini a prendere appuntamento di persona in Camera di Commercio. Nel caso dei rimborsi per il maltempo ci sono migliaia di euro in gioco e tuttavia non si pensa di aprire uno sportello specifico al pubblico”. “Seguiamo con attenzione e preoccupazione questa problematica e raccogliamo i vari malumori sul territorio: ciò che conta – conclude la Pentastellata – è che tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia abbiano la possibilità di accedere ai fondi stanziati”.