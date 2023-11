Maltempo, De Monte – Telesca (Italia Viva): “Fedriga si impegni per ripristino Italia sicura contro il dissesto idrogeologico”

In merito alle dichiarazioni date alla stampa dal Presidente Fedriga in presenza degli assessori Riccardi e Scoccimarro sulla necessità di rivedere l’impianto normativo per il contrasto al dissesto idrogeologico, l’On. Isabella De Monte e la Presidente di IV FVG Sandra Telesca dichiarano:

“La strada verso il commissariamento per il risanamento dei danni in seguito ai gravi fenomeni di maltempo, riteniamo sia obbligata, ma pensiamo sia insufficiente. È da anni che chiediamo a gran voce, anche ieri il nostro Presidente Matteo Renzi in Senato, il ripristino dell’unità di missione contro il dissesto idrogeologico “Italia Sicura” voluta da Renzo Piano, per affrontare con una regia unica, con maggiore semplificazione e con risorse considerevoli il tema della fragilità dei nostri territori, lavorando soprattutto sulla prevenzione.”

Continuano – “I vertici della giunta si impegnino nei confronti dei loro leader nazionali al Governo per far comprendere l’urgenza e richiederne il ripristino.”

Concludono – “Tra le varie fragilità, un esempio su tutti: il Tagliamento. Si avrà il coraggio di affrontare una volta per tutte la questione delle casse di espansione per prevenire danni e alluvioni nella bassa friulana? Questa volta abbiamo rischiato ed è andata bene, ma se la politica non affronterà queste questioni si renderà complice di danni potenzialmente disastrosi. Mose e Valdarno insegnano.”