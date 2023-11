Maltempo – M5s Fvg: “Giunta Fedriga beffata da manovra fondi Pnrr territorio”

Dissesto idrogeologico, tempesta Ciaran dimostra che la regione Friuli Venezia Giulia è stata penalizzata dal governo Meloni. I recenti eventi metereologici che hanno portato alla drammatica situazione di emergenza rossa in regione e che potrebbe continuare anche nelle prossime ore hanno ricordato a tutti quanto i fondi europei del Pnrr destinati ad opere a favore dell’ambiente in realtà siano stati tagliati con scelta irresponsabile del governo Meloni. Il piano Pnrr, infatti, prevedeva 45 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia ma a luglio sono stati tagliati dal ministro Fitto. La giunta Fedriga non si è opposta e, anche se amica e omologa al governo, è stata beffata e non ha ricevuto i fondi preventivati. A luglio la giunta regionale ha stanziato 50 milioni che potevano esser destinati ad altri settori invece di sopperire i mancati finanziamenti europei. Di quei fondi al momento non è stato impegnato nemmeno un euro.