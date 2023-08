Maltempo in Fvg: Rojc (Pd), Da Governo serve molto più di 7 milioni

“Un po’ troppa enfasi nella gratitudine del presidente Fedriga e nella soddisfazione del ministro Ciriani per i 7,7 milioni di euro stanziati dal Governo per i danni del maltempo. Rispetto all’entità dei danni, è evidente che serve molto più e che queste risorse servono per i primissimi interventi, non certo per i ristori di cui hanno bisogno imprese e famiglie. Questi fondi serviranno a coprire le spese per soccorso e assistenza alla popolazione, stimate in 1 milione 400mila euro, e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici pari a 6 milioni e 800mila euro. Le associazioni di categoria parlano di oltre 350 milioni di euro e nella sola Mortegliano la sottosegretaria Savino ha accertato danni per almeno 70-80 milioni. Quindi il vero stanziamento deve ancora arrivare, come auspica il presidente Zaia, e anche noi come lui speriamo sia cospicuo”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che il Consiglio dei ministri ha riconosciuto al Friuli Venezia Giulia lo stato di emergenza per 12 mesi a causa delle recenti calamità atmosferiche e assegnato alla Regione un primo contributo di 7,75 milioni di euro.