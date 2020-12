Maltempo: Shaurli, ancora molto da fare per prevenzione: “Cogliere opportunità di Next Generation Italia”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La grande preoccupazione che in queste ore ha attraversato la nostra regione ci deve ricordare che molto è ancora il lavoro da fare in termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di consolidamento di versanti e bacini. Anche per l’agricoltura che è tra le attività più colpite, è fondamentale la lotta all'incuria e alla cementificazione. Proprio fattori come l'abbandono di terreni agricoli o l'impermeabilizzazione del suolo aggravano, soprattutto in montagna, un contesto reso sempre più critico dai mutamenti climatici”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, valutando l’impatto del maltempo sul territorio della regione.

Per l'esponente dem “il presidente della Regione che è anche commissario delegato per il rischio idrogeologico, di concerto con l’assessore all’Ambiente, può svolgere un ruolo attivo in tutte le opere che vengono prima dello scoppiare delle emergenze e che si dimostrano efficaci. In particolare occorre lavorare per cogliere le opportunità connesse alla missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ previste nel Piano Next Generation Italia”.