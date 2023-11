Maltempo: Spitaleri (Pd), Riccardi è predestinato commissario

“Mettiamo i nostri 5 centesimi che è l’assessore alla Protezione civile il predestinato commissario al maltempo. Già l’idea di un ‘commissario permanente’ fa a pugni con l’approccio richiesto dalla prevenzione e dal contrasto del cambiamento climatico, che è un fenomeno strutturale. Ma poi, l’idea luminosa di un commissario ad hoc rischia di distogliere l’assessore Riccardi e il presidente Fedriga dall’enorme emergenza della sanità regionale. O forse questo è un effetto collaterale messo in conto. In ogni caso una regione autonoma e speciale probabilmente ha strumenti di governo per evitare il proliferare di commissari”. Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, in merito alla proposta del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, di istituire “un commissario permanente che consenta di effettuare gli interventi necessari con efficienza e velocità”.