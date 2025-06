“Mangiare con gli occhi, recitare con gusto”: prosegue a Sacile (Pn) il viaggio tra fotografia, teatro e arte culinaria

Prosegue con successo a Sacile il percorso divulgativo del progetto “Retro…Scenario 2025 Oltre l’immaginario: il mondo in scena fra teatro e fotografia”, promosso dal Piccolo Teatro Città di Sacile negli spazi di Palazzo Ragazzoni a Sacile, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Sacile per la Settimana della Cultura.

Per gli ultimi due eventi in calendario, il focus del progetto sposa anche gli aspetti legati all’arte culinaria, grazie al segmento “A Tavola con…”, realizzato in collaborazione con PordenonewithLove e con la Delegazione di Pordenone dell’Accademia Italiana della Cucina.

Giovedì 12 giugno alle 18.00, nel Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni, il nuovo incontro avrà per titolo “Mangiare con gli occhi, recitare con gusto”, mettendo insieme una conversazione foto-gastronomica con una breve pièce teatrale, entrambe incentrate sul tema del “gusto”, declinato in arte visiva e performativa.

L’artista ospite sarà Roberto Pastrovicchio, fotografo triestino specialista della “Food Photography”. Un genere che non è solo documentazione, ma una vera e propria arte che trasforma il cibo in emozione visiva. Ogni piatto racconta una storia, ogni ingrediente possiede una sua anima, e il compito del fotografo è esaltarne la bellezza. Si potrà quindi a apprezzare come questo genere fotografico non si limiti a catturare un piatto, ma sappia esprimere la qualità delle materie prime, la cura degli chef e il fascino di un universo fatto di sapori, profumi e suggestioni, trasformando un semplice scatto in un’esperienza sensoriale ed estetica.

A completare il dittico, il Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave metterà in scena il reading letterario-musicale “Ode all’ebbrezza”, con la voce e la chitarra di Giovanni Giusto, la narrazione di Giuseppe Marra e Alvise Stiffoni al violoncello. Starà a loro guidare il pubblico attraverso poesia e storia, curiosi aneddoti e tradizione, per celebrare il prezioso frutto della vite e quell’inebriante e sfrontata sensazione di ebbrezza che da sempre accompagna l’uomo nei momenti più importanti della sua vita.

Finale in brindisi con i vini della cantina di Piera Martellozzo, partner del Piccolo Teatro.

In occasione dell’evento, sarà aperta dalle ore 17.30 anche la mostra “Oltre l’immaginario. Il mondo in scena” con le foto di Daniele Indrigo, esposte nella nuova ala espositiva del Palazzo come parte integrante del progetto (mostra aperta fino al 29 giugno nei weekend: ven e sab ore 16-19 – domenica ore 10-12 e 16-19, catalogo Antiga Edizoni).

Ingresso libero. Info sul web: www.piccoloteatro-sacile.org – Facebook@piccoloteatrosacile