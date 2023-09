Maniago 7 settembre: “Continuum”. Il grande mandala di Itaca

Durante l’estate hanno lavorato a pezzi di rete metallica su cui intrecciare fettucce di vari materiali, soprattutto tessuti e filati di recupero, accostando toni di azzurro, blu, grigio e verde, i colori dei boschi e dei torrenti. Il 7 settembre alle 17.30 assembleranno tutti i “pezzi” in piazza Italia a Maniago per comporre un grande “telaio-mandala” dal diametro di oltre 2 metri e mezzo. Sono i servizi e progetti delle aree disabilità, salute mentale, minori e famiglia, giovani e sviluppo di comunità della Cooperativa sociale Itaca, che gravitano nella città delle coltellerie e nel Maniaghese e che si presenteranno in forma insolita ma condivisa. Sviluppare relazioni per fare comunità, promuovere inclusione, cittadinanza attiva e socialità, ma anche valorizzare attività e abilità creative, espressive, musicali per l’integrazione con il territorio. Sono soltanto alcune delle parole chiave dei tanti servizi gestiti da Itaca all’interno dell’ambito delle Valli e Dolomiti friulane che, come piccole tessere che compongono un puzzle, il 7 settembre proporranno in piazza Italia un’azione artistica partecipata in collaborazione con l’associazione Pro Maniago. L’obiettivo è comporre un’opera collettiva, che unirà i lavori realizzati nelle scorse settimane dai diversi laboratori. Sarà un’occasione per stare insieme, conoscersi e scambiarsi esperienze, per intessere relazioni intrecciando tessuti e parole. Il 7 settembre a partire dalle 17.30 scenderanno in campo una decina di servizi e progetti gestiti da Itaca in co-progettazione con Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Servizio sociale dei Comuni della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali: la comunità residenziale Casa Carli, il laboratorio artistico e socializzante Officina creativa e il gruppo appartamento il Girasole per l’area disabilità; il laboratorio artistico e socializzante Sghiribic e la Comunità Via Colle per l’area salute mentale; per l’area minori e famiglia, i progetti educativi di gruppo rivolti ad adolescenti; e ancora per l’area giovani e sviluppo di comunità il progetto Yep! con l’iniziativa GeCo e i ragazzi volontari che stanno partecipando al progetto “Itaca in festa”. Special guest la band “Capitano tutte a noi”, che presenterà i brani del cd omonimo prodotto da Cooperativa Itaca e Associazione Culturale Folkgiornale e recentemente presentato ad “Aspettando Folkest”. Coinvolti nella giornata anche i residenti del centro assistenza anziani del Comune di Maniago e i beneficiari del centro diurno disabilità di Asfo. La serata della Pro loco maniaghese proseguirà poi alle 20.45 con il concerto “Giovani Note”, a cura del gruppo musicale del Liceo Torricelli e della Filarmonica di Maniago