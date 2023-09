Maniago: “Castelli di carta” con l’Officina creativa di Itaca

Cittadinanza attiva, empowerment, accompagnamento e costruzione di relazioni con i bambini, sono le parole chiave di “Castelli di carta”, il ciclo di tre laboratori proposti dall’Officina creativa di Casa Carli, tenutisi al Centro visite del Castello di Maniago il 2, 9 e 23 agosto e rivolti a bambini dai 7 ai 14 anni.

Inseriti all’interno della rassegna “Creattività” estate 2023, hanno accolto bambine e bambini che hanno realizzato cartoline da viaggi fantastici, costruito libri insoliti per raccogliere racconti di immagini e poesie visive e, infine, hanno creato ritratti e paesaggi raccolti in una piccola cornice.

I beneficiari dell’Officina creativa, guidati dall’educatrice della Cooperativa sociale Itaca e arteterapeuta maniaghese Ilaria Bomben, hanno preparato i materiali e accompagnato i bambini nelle fasi della lavorazione, mettendosi in gioco nella relazione con i piccoli visitatori del Centro visite del Castello di Maniago.

Appuntamenti come questi sono occasioni preziose che vedono Itaca in prima linea con Casa Carli e Officina creativa per promuovere la cultura dell’inclusione e rafforzare i legami con la comunità attraverso il “fare insieme”. Per le persone adulte che partecipano alle attività dell’Officina creativa, prestare il proprio servizio, in questo caso sotto forma di laboratori creativi rivolti ai bambini, rappresenta una grande occasione di sentirsi riconosciuti e valorizzati come parte attiva della comunità.

Gli eventi sono stati possibili grazie a un partenariato composto da Comune di Maniago, Ecomuseo Lis Aganis, Centro visite del Castello di Maniago, Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie, Biblioteca civica.

L’Officina creativa è il laboratorio artistico socializzante gestito da Itaca e rivolto a persone con fragilità psico-fisica e sociale, Casa Carli è il servizio residenziale gestito da Itaca e nato dalla co-progettazione con Comune di Maniago, Servizi sociali e Azienda sanitaria Friuli Occidentale.