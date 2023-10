Manifestazione a Udine contro le stragi in Medioriente all’insegna del silenzio dinnanzi all’orrore

Si è svolta regolarmente oggi a Udine manifestazione indetta dalla “Donne in nero”, il titolo era Israele – Palestina fermiamo il massacro”. Tutto si è svolto silenziosamente come era giusto è opportuno quando vi sono migliaia di vittime civili. Molti i cartelli e gli striscioni che si possono sintetizzare nella richiesta di una pace giusta. No alle stragi, alla spietata ingiustificabile violenza di Hamas, no all’assedio, ai bombardamenti e all’annientamento della popolazione civile della striscia di Gaza. Quindi anche noi rispettiamo il silenzio pubblicando solo una gallery di immagini.