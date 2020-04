Manifestazione virtuale indetta dal coordinamento delle Sinistre di Opposizione (- FVG prima la salute!

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Coordinamento delle Sinistre di Opposizione (Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Risorgimento Socialista e Sinistra Anticapitalista) lancia l’iniziativa su Facebook: Manifestazione virtuale - FVG prima la salute!

Chiediamo la cancellazione del “Protocollo di Intesa per la Verifica della Sussistenza delle Condizioni per la Prosecuzione delle Attività” fra le Aziende e la Regione Friuli Venezia Giulia, in base al quale si incarica le Prefetture e la Guardia di Finanza di verificare e autorizzare la continuazione delle produzioni alle aziende, con grave rischio per la salute dei lavoratori e delle loro famiglie.

VENERDI’ 10 APRILE DALLE ORE 8.00 alle ore 20.00.

Cosa fare:

1. Fatti una foto con il seguente messaggio: #FVGPRIMALASALUTE Puoi aggiungere altri hashtag a tuo piacimento, ad esempio: #redditodiquarantena, #bloccodegliaffitti, #noalprofitto….

2. Condividi la/le foto usando hashtag: #FVGPRIMALASALUTE, nel gruppo “FVG prima la salute – No al protocollo del contagio”.

Ps. per informazioni: 346 0074151