MANOVRA 2024 – CAPOZZELLA (M5S): “PORDENONESE PENALIZZATO PER SANITA’, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FUTURO GIOVANI”

La giunta Fedriga si appresta a varare la ‘manovra delle manovre’ per il 2024 con una massa di danaro mai vista da Illy ad oggi. Da ciò che si apprende siamo davantui ad una distribuzione di danaro a pioggia senza un minimo di visione strategica e programmatica che indichi una visione futura del Friuli Venezia Giulia. E come accade da anni siamo preoccupati per l’area del pordenonese che, anno dopo anno, risulta sempre più penalizzata per investimenti, risorse, infrastrutture e servizi, esempio ne sia la sanità. Temiano che si evidenzi ancora una volta l’inadeguatezza delle scelte strategiche che, come al solito la giunta Fedriga non ha ritenuto necessario confrontarsi con le componenti economiche, sociali, sindacali, territoriali, centri di ricerche e università del pordenonese e dell’intera regione. In particolare chiediamo di dare una risposta il più completa possibile al comparto della sanità che, pur disponendo di cifre importanti, si scontra ogni giorno con la mancanza di personale e tempi biblici per le prenotazioni a tutto vantaggio del servizio privato che qui trova un percorso di conferma e di sviluppo a scapito del servizio pubblico. Sullo sfondo, poi, ci sono le problematiche del mondio della economia che nel pordenonese vedono situazioni su cui occorre fare chiarezza, come Electrolux, che potrebbe portare ad una profonda crisi specie dell’indotto su cui si basa gran parte del pil della ex provincia della destra Tagliamento. Occorre poi che vengano date risposte concrete ad infrastrutture e servizi, scuola e nuove opportunità di vita, come la qualità dell’ambiente e la sua messa in sicurezza. Infine, ma non certo ultimo, c’è la situazione estremamente preoccupante della fuga della nostra migliore gioventù che ogni anno abbandona il Friuli Venezia Giulia, pordenonese in testa. Cosa dirà la giunta Fedriga a questi ragazzi che non trovano spazio in regione per la loro professionalità , il loro futuro, la loro vaglia di fare famiglia? Lo afferma il coordinatore provinciale del Movimento 5Stelle Mauro Capozzella alla vigilia del varo della manovra 2024 della giunta Fedriga.