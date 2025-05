Manovra di Assestamento del Comune di Udine.  Progetti per 29 milioni di cui 20 per investimenti sul territorio

La Giunta comunale di Udine, guidata dal Sindaco Alberto Felice De Toni, ha approvato la manovra di assestamento di bilancio, un intervento straordinario che misura quasi 29 milioni di euro. Di questi, oltre 20 milioni saranno destinati a investimenti sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità della vita della cittadinanza e rendere Udine una città più moderna e fruibile per tutti.

“Questa manovra rappresenta un passo concreto verso la realizzazione della nostra visione di città. Stiamo investendo in modo strategico per rendere Udine un luogo più vivibile, sicuro e accogliente, dove la qualità della vita dei cittadini è al centro delle nostre scelte. È una cifra senza precedenti che ci permette di dare risposta a esigenze reali della comunità”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Stiamo lavorando per migliorare i quartieri, gli spazi pubblici, le infrastrutture e per stimolare la crescita economica, con un focus particolare sulle aree verdi, sulla cultura, sulla viabilità e sull’ambiente”.

Una manovra di assestamento sostanziosa

La manovra di assestamento approvata dalla Giunta è particolarmente ricca, con quasi 29 milioni di euro a disposizione. Di questi, oltre 20 milioni sono destinati a investimenti diretti per la città e per la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un pacchetto che tocca vari ambiti strategici, con un’attenzione particolare agli spazi pubblici, alla sicurezza stradale, agli interventi ambientali e alla valorizzazione delle infrastrutture culturali e sociali.

“Grazie a questo assestamento siamo in grado di applicare concretamente la nostra idea di città e di dare attuazione al programma: migliorare la qualità della vita dei quartieri, intervenire su aree verdi, strade e viabilità. Investiamo negli spazi culturali e di aggregazione. In più ci sono misure precise per le attività economiche e per l’ambiente”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Felice De Toni.

Spazi e strutture per la città

L’Amministrazione comunale ha intenzione di migliorare gli spazi di aggregazione e i luoghi dove la comunità cresce e si realizza. Con un investimento di 4,6 milioni di euro, sono previsti interventi mirati su piazze, teatri, biblioteche, case di quartiere e impianti sportivi. Tra questi spiccano la ristrutturazione di Villa Toppani, la riqualificazione di Piazza San Cristoforo e delle aree limitrofe in continuità con Piazzetta Marconi e Via Gemona, e la realizzazione di una struttura polifunzionale nel quartiere Aurora, uno spazio “housing first” all’Ex Cism, destinato ad alloggio per persone anziane o in grave marginalità, e un centro polifunzionale per il disagio adolescenziale nell’area dell’ex Caserma Osoppo. Inoltre, sono previsti interventi puntuali su Laipacco, dove verrà sistemata l’area del polo sportivo, e migliorie alle piscine, come il Palamostre. Importante anche la realizzazione di un nuovo gattile.

Viabilità più sicura

Un altro punto centrale dell’assestamento riguarda la sicurezza stradale e la viabilità. Sono stati stanziati ben 8,5 milioni di euro per interventi su strade, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili. Tra gli interventi più significativi figurano la progettazione per il rifacimento dell’area di Viale Cadore (600.000 euro), la progettazione della ciclabile tra Piazzale D’Annunzio e Cussignacco, la sistemazione della segnaletica e la viabilità in porfido nel centro storico. Inoltre, è previsto un piano straordinario di asfaltature che interesserà diverse zone della città, come ad esempio la zona del Parco Moretti, via Cotonificio, la zona dello Stadio e l’area tra Via Di Toppo, via San Daniele e Piazzale Diacono e Osoppo. Il piano prevede anche la materializzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra Via Diaz e Viale della Vittoria, la sistemazione di Via Albona e la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale, con l’aggiunta di percorsi tattili plantari e la realizzazione di un nuovo ingresso al pronto soccorso pediatrico.

Il verde come risorsa

Il verde pubblico è una risorsa fondamentale per la città e per la sua vivibilità, e la Giunta ha deciso di destinare 2,5 milioni di euro per la riqualificazione delle aree verdi urbane. Tra gli interventi previsti ci sono la riqualificazione dei giardini Ricasoli, la posa di nuove attrezzature e di arredi, come giochi e strutture, la sistemazione di aree verdi da troppo tempo dimenticate, con la realizzazione di una nuova area verde pubblica presso l’ex scuola Deledda a Laipacco, la realizzazione dei bagni e dell’illuminazione al Parco Moretti. Inoltre, è previsto il nuovo parco alla ex Caserma Osoppo e la piantumazione di nuove alberature. Tutti questi interventi contribuiscono a valorizzare l’ambiente urbano, offrendo ai cittadini luoghi di aggregazione e condivisione per tutte le generazioni e per le famiglie.

Linfa per le attività economiche

Un’importante novità è l’introduzione di un ambizioso piano di sviluppo economico che prevede un investimento senza precedenti di 1,5 milioni di euro per il rilancio delle attività economiche cittadine. Questo “Fondo Rilancio Economico” è stato ideato in sinergia con il distretto del commercio udinese e ha come obiettivo quello di rafforzare la vitalità del centro storico e dei quartieri, favorendo l’apertura di nuove attività economiche e il potenziamento dei servizi di prossimità. A questi fondi si aggiungono 100.000 euro per il miglioramento dell’arredo urbano, in modo da creare un ambiente più accogliente per i cittadini e i visitatori.

Il completamento della Joppi

Uno degli interventi più attesi riguarda il completamento della riqualificazione della Biblioteca Joppi, uno degli enti culturali più importanti della città. Con un investimento di oltre 500.000 euro, si andrà a completare la sezione moderna (Corgnali) e la Sezione Ragazzi, un’opera molto apprezzata e attesa dalla cittadinanza, che rappresenta un presidio culturale fondamentale per la città. Questo intervento sarà di grande valore per i cittadini e per la fruibilità della Biblioteca Joppi, che sarà finalmente completata e resa più moderna e funzionale.