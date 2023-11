Manovra governo Meloni: Rojc (Pd), è insostenibile e scarsamente credibile

“La manovra di bilancio appare illusoria, insostenibile e scarsamente credibile. Ci sono scelte incoerenti sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con le scelte che stanno maturando in sede UE, esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese”. E’ il giudizio espresso dalla capogruppo Pd in commissione Politiche europee Tatiana Rojc, illustrando la proposta alternativa di rapporto sul disegno di legge di bilancio 2024 alla 5a Commissione.

Segnalando “l’esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l’inefficacia delle politiche attuate dall’esecutivo in carica”, la senatrice ha evidenziato “gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee”.

“Una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale è determinata anche – ha precisato Rojc – dalla mancata decisione sulla ratifica dell’accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)”.