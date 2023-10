Manovra: Serracchiani, pensioni sono Caporetto Lega

“Governo e maggioranza sono surreali nel dire e smentire di tutto su questa manovra, ma la Lega e Salvini in particolare ne sta uscendo come un pugile suonato. Il fronte pensioni è la Caporetto della Lega, qualsiasi pezza provino a metterci da qui al testo definitivo”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd.

“Il cavallo di battaglia del Carroccio – continua la parlamentare dem – è a pezzi come le promesse elettorali: non si supera la Fornero, peggiorano le condizioni per donne e alcune categorie di lavoratori, dalla stangata sulle pensioni dei medici ai tagli per circa 300 mila dipendenti pubblici. Non c’è la tanto sbandierata quota 41, non ci sono risorse per i rinnovi contrattuali, e la lista potrebbe continuare. L’impressione – aggiunge Serracchiani – è che si avvicina l’ora di una resa dei conti nella maggioranza”.