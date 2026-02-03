Manteniamo i riflettori accesi sulla Palestina. Incontro sabato a Caneva di Tolmezzo

Il gruppo Carnia per la Pace invita all’incontro che si terrà sabato 7 febbraio alle ore 17.30 presso l’ex asilo di Caneva di Tolmezzo.

Si legge in una nota: “ Mentre il genocidio a Gaza continua, nei giorni scorsi l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha affermato che il trasferimento forzato dei palestinesi all’interno della Cisgiordania ha assunto una dimensione tale da costituire di fatto un crimine di guerra e potrebbe configurarsi addirittura come crimine contro l’umanità. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le aggressioni, gli arresti, i furti e gli incendi da parte dell’esercito e dei coloni israeliani ai danni della popolazione palestinese (e non solo, come ci insegnano i Carabinieri aggrediti da un colono armato). E’ fondamentale, quindi, mantenere i riflettori accesi sulla Palestina e proseguire l’opera di a informazione per chiedere con sempre maggiore chiarezza e determinazione la fine dell’occupazione israeliana.

Parleremo di quanto sta accadendo in Cisgiordania con Linda, attivista di International Solidarity Movement, movimento che attraverso la presenza solidale e l’interposizione fisica, resta accanto al popolo palestinese per presidiare il territorio.

Per ricordare la bellezza e la forza di questo popolo, le storie di occupazione e resistenza di Linda saranno intervallate da poesie palestinesi lette da Michele Guerra, scrittore e attivista”.