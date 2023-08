Mara Navarria reduce dai recentissimi successi ai Mondiali di scherma dà il via alla XIX edizione di Coltello in festa a Maniago

Mara Navarria ha inaugurato questa mattina, sabato 26 agosto, la XIX edizione di Coltello in festa. La spadista friulana, reduce dai recentissimi successi ai Mondiali di scherma 2023 – durante i quali ha conquistato una medaglia di bronzo nella prova individuale e una d’argento nella prova a squadre – ha portato sul truck di “Io sono Friuli Venezia Giulia” ospitato in piazza Italia tutta la sua simpatia e la sua carica di entusiasmo in qualità di madrina d’eccezione della manifestazione. Presenti sul palco per i saluti istituzionali numerosi esponenti delle amministrazioni regionali, comunali e di categoria per ricordare le peculiarità della kermesse che riunisce ogni anno a Maniago migliaia di appassionati e famiglie alla scoperta della plurisecolare tradizione fabbrile della cittadina friulana. Ad aprire i saluti è stato il sindaco di Maniago Umberto Scarabello, che ha voluto ringraziare tutti i presenti e in particolare gli organizzatori della manifestazione, e ha ricordato la tradizione pluricentenaria e coronata di successi della coltelleria maniaghese, seguito dall’Assessora comunale al turismo, Commercio e Mobilità Ciclabile Sandra Zilli, dalla Vice Presidente Associazione Lis Aganis e Sindaca di Meduno Marina Crovatto, dal Presidente del Consorzio Coltellinai Federico Coassin, dal presidente della Pro Loco Maniago APS Francesco Pattanaro e dall’Assessora regionale alle infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che nel portare i saluti dell’Amministrazione Regionale ha sottolineato come Coltello in festa sia un’occasione importante per far conoscere il passato, il presente ma anche quelle che sono le potenzialità future del territorio maniaghese. Accolta dagli applausi del pubblico, la spadista Mara Navarria, preceduta dal Presidente di Federscherma FVG Paolo Menis, ha dato il via ufficiale alla manifestazione con il taglio del nastro, cui ha fatto seguito una dimostrazione di scherma agonistica realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale Federazione Italiana Scherma del Friuli Venezia Giulia. D’obbligo quindi un giro dell’atleta friulana fra gli stand degli espositori posizionati fra piazza Italia e via Roma – 22 le aziende del territorio aderenti – e alla mostra dedicata alle lame d’autore con 18 artigiani custom. La due giorni maniaghese prosegue quindi nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto con un programma denso di appuntamenti: workshop, laboratori per adulti e bambini, dimostrazioni di affilatura e forgiatura, musica ed enogastronomia. Non potrà mancare una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero, dal cinema di Hollywood alle forbici. Il Museo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto osserverà orario continuato, dalle 10.00 alle 19.00.