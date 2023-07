Marano Lagunare: tappa del Festival itinerante Face Off, la danza nelle piazze per riscoprire luoghi e comunità

Arriva Face OFF il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città, la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. Face Off è il festival diffuso, con la direzione artistica di Roberto Lori, organizzato dalla Compagnia degli Istanti/ Compagnia Simona Bucci, nato a Matelica nel 2013, compie dieci anni, ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità. L’edizione 2023, dopo la partenza da Aradeo, e Sarnano (MC), fa tappa a Marano Lagunare (UD) e in seguito a Matelica (MC), con attenzione verso comuni di piccola dimensione, dà vita a una vera e propria ‘rete culturale’ che valorizza le realtà artistiche presenti in loco, e le affianca a proposte artistiche di alta qualità.

Gli spettacoli di compagnie di chiara fama internazionale si affiancano giovani artisti del territorio, oltre ai laboratori coreografici, condotti da Roberto Lori, direttore artistico del Festival, e altri insegnanti di prestigio. Non manca l’attenzione ai più piccoli, con attività ed eventi specifici per i bambini e le famiglie.

La tappa di Marano Lagunare, Face Off- Porto d’arte, con il contributo e il patrocinio del Comune di Marano Lagunare, vede la presenza di compagnie affermate del territorio nazionale al fianco della Compagnia degli Istaniti quali Gdo/Uda, Dacru/Compagnia Naturalis Labor, Compagnia Abbondanza/Bertoni, Michela Silvestrini/Compagnia Ariella Vidach. Non manca però l’interazione con le compagnie e gli artisti del territorio, come The Lab Collettivo Contemporaneo (gruppo che collabora anche nell’organizzazione del Festival), oltre a vetrine specifiche dedicate ai più giovani artisti.

Parte integrante del festival sono anche i laboratori di danza rivolti a danzatori di livello avanzato, medio e principianti in ogni fascia d’età e Creativiamo, laboratorio delle Creatività rivolto alla fascia 5-13 anni.

L’assessore alla Cultura Andrea Codarin dichiara: “è con grande entusiasmo che ci apprestiamo ad accogliere per il terzo anno il Festival della danza itinerante “Face Off”, che nella nostra comunità si identifica con “Porto d’Arte”, l’incontro di una delle arti più suggestive, coinvolgenti e magiche come la danza, ed il nostro territorio unico sospeso tra terra e mare, in un ideale scambio che coinvolge artisti e spettatori”.

Marano Lagunare dal 10 a 15 luglio si animerà così di performance e azioni estemporanee per le vie del paese che stupiranno gli abitanti, attirandoli nei luoghi di spettacolo; come la performance itinerante AllegOrie bisiache di The Lab Collettivo Contemporaneo in una serata aperta a tutti per le vie del borgo (13/7, ore 18.30).

Sul palco di piazza Vittorio Emanuele martedì 11 luglio alle ore 18.30 la compagnia GDO/UDA, ispirata dalle sfide uno contro uno del mondo Urban, in Rossini Vs Bach mette in scena un insolito duello tra i due grandi compositori che trascinano gli spettatori tra sincopati, brillantezza ritmica e complessità di armonie. A seguire Tratti di e con Roberto Lori, della Comagnia degli Istanti, rappresenta le difficoltà dell’uomo di trovare un equilibrio tra le proprie destabilizzanti questioni esistenziali e le convenzioni sociali. Da mercoledì 12 luglio il luogo di spettacolo sarà la piazzetta Frangipane, dove tre danzatori indagano sullo stato di “figlianza” nello spettacolo The Day When I Chose To Be A Daughter di Dacru/Compagnia Naturalis Labor. A seguire la vetrina degli artisti del territorio. Il 13 luglio si esplora la sfera privata nello spettacolo Dehor Prive’ – Tavolo della Compagnia Abbondanza/Bertoni in cui il tavolo è una metafora, dove si dipana il racconto privato d’azione e voce. Si prosegue sul tema con Intimo abitare della Compagnia degli Istanti un percorso verso la ri-educazione al sentire. Mentre Il 14 luglio è dedicato ai più piccoli con la favola Il Principe Ranocchio della Compagnia degli Istanti/Simona Bucci. In chiusura sabato 15 luglio, tutti in piazza Vittorio Emanuele per gli spettacoli finali frutto dei laboatori condotti durante il festival.

Scopri al link tutti i laboratori che si svolgeranno in questa tappa: https://www.compagniadegliistanti.it/laboratori-face-off-2023-marano-lagunare/