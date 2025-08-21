Marathon Dolomiti Friulane, sarà un’edizione davvero speciale

C’è grande fermento a Claut (PN) dove domenica si disputerà la nuova edizione della Marathon-Granfondo Dolomiti Friulane Mtb, l’appuntamento più importante e atteso nel mondo delle ruote grasse. La tappa conclusiva dell’FVG MTB Tour sta raccogliendo un gran numero di adesioni e c’è ancora tempo per essere parte della festa, perché di una festa si tratta visto che intorno alla manifestazione sono stati allestiti vari eventi di contorno, legati al festival Aria delle Dolomiti, in modo da intrattenere anche i tanti accompagnatori per coinvolgerli nel bellissimo weekend friulano.

Il parco dei pretendenti alla vittoria sui due percorsi si va componendo di ora in ora. Intanto ha già dato la sua adesione la campionessa uscente del percorso Marathon Beatrice Fontana (Lee Cougan Prealpi Sanbiagio) pronta a dare la caccia al bis consecutivo. Due i percorsi di gara: il principale è di 60 km per un dislivello di 2.000 metri, tutto all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, con alcuni passaggi che sono già parte della storia della Mtb friulana e non solo come il passaggio fra i ruderi della Casera Resettum, la scalata della Forcella Clautana che assegnerà la maglia gialla al miglior scalatore oppure la discesa del sentiero CAI 960, oltre 4 km di adrenalina pura. Il tracciato Granfondo è invece di 40 km per 1.000 metri.

Entrambi prenderanno il via dallo Stadio del Ghiaccio Alceo della Valentina che con i suoi spazi a disposizione garantisce tutti i servizi pre e post gara. Come ad esempio il pasta party che inizierà alle 12 e nel quadro del quale si svolgeranno anche le premiazioni, a partire dalle 15, riservate ai primi 3 assoluti e di ogni categoria (primi 5 per gli juniores), oltre alle prime 3 società per numero di presenze in gara. Lo start è fissato alle ore 9.25 per la Marathon e alle 9.30 per la Granfondo.

Ancora aperte le iscrizioni, al costo di 35 euro. Coloro che sono iscritti alla Mythos Primiero Dolomiti, alla Veneto Bike Cupo e al Trentino Mtb, tutti eventi gemellati con la Marathon Dolomiti Friulane, potranno usufruire di uno sconto di 10 euro all’atto dell’iscrizione. Ritiro di pettorali e pacchi gara già al sabato dalle 16 alle 18 oppure domenica a partire dalle 7.

Sarà un weekend davvero speciale, con tantissime attività legate allo sport all’aria aperta e che coinvolgeranno anche i più piccoli. Uno scampolo di vacanza per famiglie, ma con un alto tasso di agonismo e qualità, vista la tradizione della gara che ha sempre avuto al via grandi interpreti del ciclismo offroad.

Per informazioni: Asd Cellina Bike e Pol.Claut, https://www.polisportivaclaut.it/