Maratoluna, 20 anni di cammino della tradizionale manifestazione di San Giovanni di Casarsa della Delizia (Pn)

La Maratoluna, la camminata non competitiva che da vent’anni unisce la comunità di San Giovanni di Casarsa della Delizia, celebra un traguardo importante. Il 21 settembre 2025, l’evento tornerà con un’edizione speciale, la ventesima, dedicata al miele e al ricordo di Gino Cristante, persona molto vicina a Laluna, recentemente scomparso.

Organizzata da Laluna Impresa Sociale e Oltrelaluna ODV, con il patrocinio del Comune di Casarsa della Delizia e la collaborazione de L’Arte della Musica (all’interno della rassegna Note Sconfinate, realizzata con il contributo della Regione FVG), la Maratoluna è più di una semplice passeggiata: è un momento di festa, un’occasione per stare insieme e riscoprire il territorio in modo sano, divertente e inclusivo.

La camminata, che si snoda su un percorso di 6,5 km, partirà alle ore 9.30 dalla sede di Laluna in via Runcis 59. Accessibile a tutti, il tragitto è pensato per accogliere famiglie, bambini, persone con disabilità, anziani e sportivi, in un’atmosfera conviviale. Il tema del miele sarà il filo conduttore dell’evento, celebrando la natura e il lavoro prezioso di salvaguardia delle api.

Quest’anno, l’edizione è particolarmente toccante. È infatti dedicata a Gino Cristante, affettuosamente conosciuto come Gino Bastian, persona molto vicina all’associazione e alla Maratoluna in particolare. “Con la sua creatività, passione e le sue creazioni artigianali, Gino ha contribuito a rendere ogni Maratoluna un momento di magia, regalando sorrisi a grandi e piccini – ha raccontato Rachele Francescutti, presidente de Laluna – Questa camminata ‘di miele’ è anche un’occasione per onorare Gino, un amico speciale che ha sempre partecipato con grande entusiasmo, e per promuovere il rispetto per l’ambiente. Vi aspettiamo numerosi!”

La quota di partecipazione è di 7 euro, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni. L’iscrizione include ristori lungo il percorso, animazione e il tradizionale Pasta Party finale, un momento di convivialità per tutti i partecipanti.

L’evento vedrà la collaborazione di numerose realtà del territorio, come Progetto Giovani di Casarsa della Delizia, il Centro Gioco Pollicino, le scuole dell’infanzia “Mons. G. Jop” e “Sacro Cuore”, la Biblioteca Civica, Ortoattivo PET, la Fattoria delle Api, l’Associazione Ragazzi Padri e l’Associazione Apicoltori del FVG, che con le loro attività animeranno i vari punti del percorso.

Informazioni utili

È consigliata l’iscrizione online entro le 23:00 di venerdì 19 settembre sul sito ufficiale di Laluna.

Per informazioni: Sito web www.lalunaimpresasociale.it, Email segreteria@lalunaimpresasociale.it, Telefono: 371 3260103.