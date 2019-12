Marcia per la Pace, la Fratellanza e la Nonviolenza a Trieste il 1° gennaio

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La bandiera della 2a Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza benedetta il 18 settembre da papa Francesco, sarà presente al corteo della Giornata mondiale della Pace il 1° gennaio 2020 a Trieste.

La presente edizione dell’iniziativa che si svolge in città da più di 25 anni, é dedicata a costruire la pace e la giustizia sociale nel mondo attraverso il dialogo e la conversione ecologica, ed inizierà alle ore 15 presso il Silos di via Flavio Gioia a lato della Stazione centrale, nel 75° anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale.

Nel 1945 dal Silos di Trieste partirono i deportati verso i campi di sterminio, all’interno di vagoni piombati. Oggi nello stesso luogo, arrivano lungo la rotta balcanica giovani e famiglie, in fuga dalle guerre in Siria Palestina Iraq Afghanistan Pakistan Libia Eritrea Somalia Yemen. Persone che, come sostiene la campagna nazionale “Io accolgo”, vanno aiutate e non imprigionate nel CPR (Centro permanente per i rimpatri) a Gradisca d’Isonzo.

La tradizionale Marcia cittadina per la Pace e la Fratellanza, farà una prima sosta presso il Conservatorio “Tartini” in via Ghega 12, nel ricordo delle decine di innocenti impiccati dai nazisti alle finestre di palazzo Rittmeyer. Una seconda sosta avverrà alla Scuola Traduttori e Interpreti dell’Università in via Filzi 14, a 100 anni dal criminale incendio fascista dell’edificio, allora denominato Narodni Dom, la Casa della cultura Slovena a Trieste.

Terza sosta, presso il palazzo numero 4 di Piazza Oberdan, luogo di indicibili torture e agonie nelle celle del comando SS. Al centro della piazza, la scultura “I Fidanzatini” di Marcello Mascherini èdedicata al ventenne Pino Robusti, anche lui ucciso innocente alla Risiera di San Sabba, nell’aprile ’45 poco prima della sua chiusura. L’epilogo della Marcia cittadina di Pace, organizzata come sempre dal Comitato pace e convivenza Danilo Dolci, avverrà in piazza Sant’Antonio.

Hanno assicurato la partecipazione il sindaco di Pirano Genio Zadkovic, che ospiterà la tappa slovena della Seconda Marcia Mondiale; il sindaco di Aiello Andrea Bellavite, per il Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace; la coordinatrice per l’Italia della Seconda Marcia Mondiale della Pace e la Nonviolenza, Tiziana Volta. E’ prevista la comunicazione di messaggi provenienti dall’Austria e dalla Palestina.

Fonte Comitato Promotore italiano della Seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza