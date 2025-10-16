Martedì 21 ottobre anteprima per la stampa a Gorizia della mostra “Tre sguardi. McCurry, Majoli, Krese”

Tre grandi maestri della fotografia contemporanea – Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese – esplorano il confine tra Italia e Slovenia, raccontando le città di Gorizia e Nova Gorica attraverso tre reportage fotografici inediti.

I loro lavori saranno protagonisti di una mostra d’eccezione, allestita a Casa Morassi (Borgo Castello, Gorizia) dal 25 ottobre 2025 al 11 gennaio 2026, nell’ambito delle celebrazioni per la Capitale Europea della Cultura: per la prima volta, un titolo condiviso da due città di confine.

Provenienti rispettivamente da Stati Uniti, Italia e Slovenia, McCurry, Majoli e Krese offriranno tre sguardi unici e personali su questo territorio, indagando con la fotografia le relazioni tra i popoli, la memoria storica e individuale, le identità culturali, le differenze e i legami, fino a delineare una visione possibile di futuro fondata su pace, dialogo e fratellanza.