Martedì 3 giugno incontro in Cciaa a Udine sulla certificazione della parità di genere

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con il suo Comitato per l’Imprenditoria Femminile presieduto da Renata Lirussi, promuove un incontro pubblico per accompagnare le imprese del territorio nel percorso verso la certificazione della parità di genere, strumento sempre più strategico per lo sviluppo sostenibile e competitivo delle aziende.

L’appuntamento è per martedì 3 giugno alle ore 17 nella Sala Valduga della sede camerale di Udine (Piazza Venerio 8), e rappresenta il primo passo di un percorso di sensibilizzazione e formazione dedicato a tutte le realtà imprenditoriali interessate a valorizzare la cultura dell’equità e dell’inclusione nei contesti lavorativi.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, e della presidente del Comitato Lirussi. Seguiranno gli interventi di Anna Limpido, Consigliera di Parità della Regione, con una riflessione sul valore della certificazione di genere in un mercato del lavoro in evoluzione, e la testimonianza di imprese già certificate, esempio concreto di buone pratiche.

A illustrare nel dettaglio la struttura e i contenuti del percorso formativo che la Cciaa con il Comitato imprenditoria femminile metterà in campo per accompagnare le imprese nel processo di certificazione sarà Jacopo Pezzetta della società Eupragma Srl, partner tecnico dell’iniziativa.

La certificazione della parità di genere, introdotta nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta oggi non solo un riconoscimento formale dell’impegno aziendale verso l’uguaglianza, ma anche un fattore premiante: le imprese che ne sono in possesso possono infatti accedere a incentivi fiscali, punteggi premianti nei bandi pubblici, e rafforzare al contempo la propria reputazione e attrattività sul mercato del lavoro.

Le adesioni al convegno del 3 giugno sono aperte fino al 30 maggio 2025 sul sito della Camera di Commercio www.pnud.camcom.it.