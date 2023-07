Martedì al Kinemax di Gorizia. “100 comizi d’amore”: tra immagini e musica, il tributo a Pier Paolo Pasolini

Preghiere, comizi, lettere, canzoni, poesie, email, sms, whatsapp, pensieri, tweet, dediche, dichiarazioni, rimproveri e domande. “100 Comizi D’Amore” dedicati, tra immagini e musica, non solo a uno dei più grandi capolavori della cinematografia italiana di tutti i tempi, ma anche, e soprattutto, a quel genio che lo realizzò: Pier Paolo Pasolini.

Parte da qui “100 Comizi D’Amore”, intenso progetto del pianista jazz Giovanni Guidi, ospite di SimulArte martedì 4 luglio alle 20.30 nella Sala 2 del Kinemax di Gorizia. È qui che verrà presentata, a ingresso gratuito (consigliata prenotazione), la proiezione di un video con scene tratte dal documentario pasoliniano “Comizi d’Amore” con l’accompagnamento musicale al piano solo di Giovanni Guidi, uno degli artisti più importanti della nuova generazione jazz in Italia e all’estero.

Un tributo e omaggio all’opera del regista e intellettuale friulano che fa parte di una trilogia di appuntamenti organizzati da SimulArte per tracciare un ritratto contemporaneo dell’eredità culturale di Pasolini, fondata su istanze e valori tanto universali da essere ancora estremamente attuali.

«Come Virgilio fu per Dante, come Gramsci fu per Pier Paolo Pasolini – spiega Guidi raccontando il suo lavoro –, Pier Paolo Pasolini sarà la mia guida. Per continuare a scoprire me stesso dialogando con un Maestro, con la storia, con l’amore, con il genio, con la passione, con la spregiudicatezza, con il moralismo, con la libertà, con i lati oscuri dell’uomo e con quelli della donna. Con la famiglia, con la fede, con la periferia. Anche con l’Aldilà, dove incrocio sempre anche papà. Improvvisi d’amore, cento comizi d’amore, cento preghiere a Pier Paolo Pasolini. Cento preghiere a poco più di cento anni dalla sua nascita perché tutte e tutti vorremmo che non fosse mai morto».

Il progetto “Pasolini. Oggi”

“Pasolini. Oggi”, questo il titolo dell’intero progetto sostenuto dalla Regione e di cui fa parte l’appuntamento goriziano, si dipanerà tra musica, teatro e danza e vede la direzione artistica di Alessio Rosati, architetto e responsabile progetti istituzionali alla Fondazione MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma e, da poco, nuovo membro del consiglio di amministrazione di SimulArte.

Dopo Gorizia, il programma di “Pasolini. Oggi” toccherà il Museo di Palazzo Revoltella di Trieste il 31 agosto con lo spettacolo di Ascanio Celestini “Museo Pasolini” e, il 22 settembre, il Parco del Torre nella zona Ifim di Udine in occasione dell’inaugurazione del Premio Midolini con lo spettacolo di danza di Olivier Dubois “My Body Coming Forth By Day”.