Martedì alla libreria Tarantola di Udine la presentazione di “Sogno di un patriarca eletto”

Prosegue martedì 18 novembre alle 18 alla libreria Tarantola di Udine (via Vittorio Veneto 20), il viaggio di presentazione di “Sogno di un Patriarca eletto” di Luigino Peressini, uno dei più originali autori e illustratori friulani. Peressini, in dialogo, con la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, Angela Borzacconi, racconterà storie e curiosità del suo libro illustrato. Un testo che narra la storia di Daniele Barbaro, patrizio veneziano e Patriarca eletto di Aquileia, che nel 1565 apprende che a Cividale verrà costruito il Palazzo dei Provveditori veneti al posto dell’antico Palazzo dei Patriarchi. Luigino Peressini, autore e illustratore friulano, crea un viaggio nel tempo attraverso immagini e testi, intrecciando storia, memoria e immaginazione.

