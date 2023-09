Martedì con l’autore. Incontri letterari a Zoppola (Pn)

Continua la rassegna “Martedì con l’autore” un ciclo di incontri letterari poliedrici che spaziano dai Balcani, passano per i paesaggi fiabeschi della Carnia e arrivano fino all’affascinante laguna di Venezia. Gli eventi sono realizzati dal Comune di Zoppola in collaborazione con Bottega Errante Edizioni e la Libreria Quo Vadis? Libreria del viaggiatore di Pordenone.

Gli incontri si terranno presso il Palazzo Municipale, Via Antonio Romanò 14 a Zoppola. Il prossimo appuntamento è martedì 19 settembre ore 20.30 con la scrittrice Raffaella Cargnelutti che presenterà il suo nuovo libro La pulce e altre storie della Carnia (Santi Quaranta), una raccolta di fiabe e leggende che nasce dalla ricerca delle tradizioni che la comunità carnica coltiva da secoli, dall’immaginario legato alle montagne, ai confini, all’acqua. Un libro per tutti, per fare un viaggio culturale, storico e sociale lungo le valli e i borghi della Carnia e di Sappada. Modera l’incontro Daniele Zongaro della Libreria Quo Vadis?