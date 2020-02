Martedì prossimo  a San Giorgio di Nogaro  convegno dei consorzi energia e delle Confindustrie territoriali del Fvg sulla qualità delle reti elettriche in regione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

I Consorzi Energia e le Confindustrie Territoriali del Friuli Venezia Giulia organizzano martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 15, nella sede della Kemira Italy spa di San Giorgio di Nogaro, un incontro per approfondire lo stato dell’arte delle reti elettriche in MT e BT ed analizzare i dati di qualità del servizio.

L’incontro sarà aperto dai saluti di: Stefano Tapparelli, di Kemira Italy S.p.A., Marco Bruseschi, presidente del Coordinamento Consorzi Energia, e Claudio Fiorentini, Responsabile Associazioni e Stakeholders di Enel Italia.

Seguirà l’intervento di Andrea Baroni, del Coordinamento Consorzi Energia, sul Protocollo sulla Qualità delle reti per i clienti industriali. Si parlerà poi con Alberto Cerretti e Roberto Zanchi, rispettivamente Operation and Maintenance e Responsabile Area Nord di E-Distribuzione, della Qualità delle reti con riferimento ai servizi e ai canali di contatto per essere più vicini alle aziende ed alle loro necessità. A chiudere ci saranno il dibattito e la possibilità per le aziende di avere incontri B2B con i tecnici di E-Distribuzione per esaminare nel dettaglio le problematiche relative alla propria alimentazione elettrica.