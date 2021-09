Martedì prossimo a Tricesimo congresso straordinario del sindacato UIL del FVG. Conclusioni del Segretario Generale Pier Paolo Bombardieri

Martedì prossimo 14 settembre 2021, l’Unione Regionale della UIL del Friuli Venezia Giulia si riunirà a partire dalle 9.00 presso l’Albergo Ristorante Belvedere via Belvedere 21 a Tricesimo (Udine) per dare il via ai lavori del Congresso straordinario che porteranno a ricostituire gli organismi statutari. Il congresso si aprirà con la relazione del Commissario Straordinario Mauro Franzolini. L’incontro sarà l’occasione anche per fare un focus sulla situazione economico-occupazionale del territorio regionale. Ai lavori parteciperà con un intervento il Segretario Organizzativo della UIL Nazionale Emanuele Ronzoni mentre i lavori saranno conclusi dal Segretario Generale della UIL Pier Paolo Bombardieri, alla sua prima visita ufficiale in Friuli Venezia Giulia dalla nomina a numero uno della UIL Nazionale.