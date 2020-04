Mascherine immaginarie per potenziali malati. Una ricetta degna dei Dottori Olezzo, e Purgone mitici personaggi di Moliere

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Non tutte le mascherine vengono per nuocere, ma nemmeno per salvare. Diciamolo, le mascherine così come sono utilizzate dal 90% delle persone sono inutili a contenere il virus, quando non controproducenti perchè danno un falso senso di sicurezza. La sicurezza è immaginaria. Ma se vi piace essere presi per il culo e vi sentite rassicurati indossatele pure, è fra l'altro diventato un obbligo di legge. Male, forse, non vi farà anche se, vista la carenza ed in attesa che vi consegnino le barriere fasulle, potete optare per fantasiose soluzioni più fashion, dalle sciarpe colorate ai fazzoletti indossati in stile rapina del Far West. Insomma cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno dando per scontato che anche quando verranno distribuite, le mitiche mascherine, saranno di tipo inutile a contenere il contagio. Ma almeno saranno gratis e potremmo farne accessori di moda. Nessuno infatti vieta di decorarle o di utilizzarle anche per lanciare messaggi, ammiccamenti e perfino insulti.

Senza contare che, a ben vedere, il nascondere alcuni brutti musi avrà delle ripercussioni estetiche notevoli. Ai vanesi impenitenti, quelli che amano sempre apparire in foto, consigliamo comunque di farsi stampare una t-share, una maglietta con una propria fotografia a volto scoperto. Ovviamente c'è il rischio che nel delirio direzionale, nella frenetica mania del controllo, Fedriga & c non decidano di imporre la mascherina anche alle immagini, basta che qualche ciarlatano spacciato per scienziato lo proponga loro. La verità è infatti che i dubbi nei medici onesti permangono. Molti nella schiera di virologi, epidiemologi e medici vari che affollano le trasmissioni Tv affermano con onesta intellettuale che questo virus è un alieno, non si conosce quasi nulla di lui, e tutto quello che viene detto è frutto di semplice osservazione, paragone con situazioni simili ma non eguali. Ci sono poi quelli, che trovano maggior audience che, non certo abituati all'umiltà, continuano a dispensare verità che tali non sono. Sono probabilità spacciate per verità assolute. In realtà non hanno le idee chiare e non solo perchè si contraddicono, ma perchè dall'alto o dal basso della loro conoscenza ignorano perfino le disposizioni dell'autorità mondiale di sanità. Quell'Oms che dovrebbe saperne di più dei vari Dottor Olezzo, e Purgone i medici che approfittavano di Argante, il protagonista del “malato immaginario” di Moliere.

Il dramma che qui i malati ci sono e non sono per nulla immaginari, mentre alcune certezze certamente si. Mentre le certezze bollinate vengono inspiegabilmente tenute nell'oblio. Parliamo ad esempio della tabella su tipologia e uso delle mascherine dell'Organizzazione mondiale della sanità alla quale tutti dovrebbero adeguarsi. La tabella è chiara: le maschere cosiddette chirurgiche, perfino quelle certificate e marchiate CE, non servono per proteggere il soggetto che le porta dal contagio, ma il contrario, sono una barriera, se fatte bene, a difesa degli altri se tu sei contagioso. Ma se sei contagioso non dovresti mettere il naso fuori di casa. Il problema è che non si è in grado di stabilire chi è contagioso e chi no, ci dicono. Vero ma allora la scelta è quella di tappare bocca e naso a tutti in maniera finta? Come principio di precauzione per turbe mentali ci può state, ma almeno nella chiarezza, senza far credere alle persone che indossando mascherine di cotone o una sciarpa ci si protegge, perchè questo, oltre ad essere falso, fa abbassare le difese “fisiche”, quella distanza fra umani, che è l'unica reale protezione. Le uniche mascherine utili per chi vuole proteggersi per davvero sarebbero le introvabili FFP3.

Introvabili non per tutti dato che alcuni politici ne sono dotati, mentre i medici spesso no.

Ma si è scelto di non dire la verità, di spacciare per protezioni obbligatorie inutili barriere, che diventano mascherine immaginarie. Insomma sta emergendo a livello territoriale, in tutta la sua dirompente realtà, l'inadeguatezza della classe dirigente. Tutti o quasi, apprendisti allo sbaraglio. Se è guerra rischiamo di perderla perchè i 20 stati maggiori “regionali” rispondono solo a se stessi, fidandosi dei propri personali esperti, forse più fedeli che preparati, lasciando invece allo sbaraglio gli eroi delle corsie, che come tutti gli eroi autentici, preferirebbero meno lusinghe è più presidi veri con i quali difendersi e combattere il virus. Ed invece ecco che da un lato ci dicono di tenere anziani protetti e che questi non dovrebbero uscire fuori dall'uscio di casa e che la spesa alimentare è meglio che la facciano i soggetti più giovani in famiglia. Poi con coerenza assoluta la Regione Fvg, tramite i Comuni, sta consegnando mascherine agli anziani. La seconda tranche di mascherine alla popolazione è infatti in distribuzione, dicono dalla Protezione Civile di Palmanova. Dopo averle consegnate ai nuclei di 2 persone, destinate agli over 75, adesso toccherà ad altri tre tipi di famiglie: i single con più di 75 anni, i nuclei di due persone, una delle quali con più di 69 anni e persone con patologie segnalate dall'azienda sanitaria. Insomma la schizofrenia al potere. Fosse vero che proteggono ci sarebbe da assaltate i "magazzini" perchè vengono fornite a chi fuori casa non dovrebbe andare lasciando senza chi fuori deve andarci per forza. L'impressione è quindi che siamo nelle mani di tanti generali Custer e il dubbio che ci stiano portando velocemente sulle sponde del Little Bighorn resta alto e quindi non diteci "andrà tutto bene" perchè con miglia di morti alle spalle e probabile altre migliaia davanti a noi le favole lasciamole ai bambini. Comunque un consiglio ci sentiamo di darlo, chi di noi sopravviverà, più che al virus alla bile che si sta accumulando, cerchi di non dimenticare. Munitevi di post-it e appuntate sulle pareti di casa ogni fatto assurdo e chi l'ha prodotto. Occupate queste giornate casalinghe per memorizzare, ricordare, ricercare, valutare, come si è arrivati a questa situazione. Segnatevi anche chi ha smantellato il sistema sanitario pubblico e chi oggi fa finta di niente. Avrete delle belle sorprese. Se poi finita la “nuttata” quando il sole sarà di nuovo alto sulla libertà individuale riacquistata, non lasciatevi riassorbire dai vecchi modelli. C'è chi non aspetta altro, anzi scalpita proprio perchè tutto torni come prima, magari con alcune migliaia di pensioni da pagare di meno che porterà beneficio al debito pubblico e per proseguire poi nel sacco dei vostri diritti e delle vostre risorse economiche. Una prova, pare che vi siano una serie di emendamenti al decreto “Cura Italia” con cui si punta a cancellare responsabilità di ordine penale, civile, amministrativo ed erariale di quanti rivestivano ruoli politici e gestionali durante la crisi coronavirus. Una sorta di colpo di spugna preventivo per tentare di sottrarsi preventivamente ad ogni azione legale dotandosi di una sorta di scudo penale. Se verrà confermato questo tentativo speriamo che la stampa vigili, noi lo faremo. Voi invece non fate più finta di nulla su questa e su tutte le questioni. Potrebbe essere l'ultima occasione che abbiamo per ristabilire giustizia e libertà, che non è solo quella di uscire di casa o di andare a cena con gli amici, ma di riequilibrare la società e le risorse che non possono più essere appannaggio di poche decine di “famiglie” che siano di mala, d'impresa o di finanza. Chissà che alla fine questo mostro di coronavirus che ora ci sta decimando, alla fine, non diventi l'occasione per quel cambiamento che in tanti auspicano a parole e in pochi praticano sul serio. Mai come oggi vale il detto: chi vivrà vedrà.