Massimo Morettuzzo a un passo dalla candidatura per la corsa alla presidenza. Regionali: Liva (Pd), c’è coalizione e potenziale candidato

“Inizia il percorso verso le regionali con una coalizione definita e con la regìa di un potenziale candidato presidente. Già nei prossimi giorni Massimo Moretuzzo potrà incontrarci di nuovo per lavorare sul programma. Non sono emerse differenze che ci impediscono il confronto per cui cominciamo subito”. Lo ha dichiarato stasera a Basiliano (Udine) il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, sintetizzando quanto emerso dalla riunione del tavolo della coalizione di centrosinistra, cui ha partecipato anche una delegazione dei 5 Stelle. Per il segretario dem è stato “un incontro molto positivo, arricchito della presenza dei 5 Stelle” nel quale sono state “individuate le tappe successive ed è stato trovato un accordo totale su alcuni punti, come la figura di Massimo Moretuzzo quale scelta di prospettiva e come il riconoscimento del perimetro del tavolo stesso nella composizione di questa sera”. Un tavolo, ha ribadito Liva “competitivo e che convince tutti”.

Riguardo il programma, ha spiegato Liva “nessuno è partito con uno schema predefinito, le idee sono arrivate e ora devono essere elaborate e discusse ma non ci sono elementi che blocchino la discussione”.