Massolino (Patto per l’Autonomia): «Chiesto sopralluogo della VI Commissione consiliare a CPR e CARA di Gradisca d’Isonzo»

Un sopralluogo al CPR e al CARA di Gradisca d’Isonzo. Lo ha chiesto alla Presidenza della VI Commissione consiliare, competente in materia di politiche dell’immigrazione, la consigliera regionale del Patto per l’Autonomia – Civica FVG Giulia Massolino, a nome del suo Gruppo Consiliare. La Presidenza, che si è riunita in mattinata, ha ipotizzato di fissare il sopralluogo a settembre, dopo la fine dei lavori sulla variazione di bilancio che impegneranno il Consiglio nel mese di luglio. «Crediamo sia importante che le e i componenti della Commissione visitino il Centro di Permanenza per i Rimpatri e il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Gradisca d’Isonzo per comprendere il funzionamento e la gestione delle strutture e la condizione delle persone ospitate, dopo i numerosi segnali di gravissimo disagio che periodicamente arrivano dalla struttura di Gradisca d’Isonzo, ripresi anche di recente da trasmissioni televisive italiane – spiega Massolino –. Chiediamo ci sia la possibilità di interloquire con le stesse persone, con i responsabili e con gli operatori. La gestione dei flussi migratori e il tema dell’accoglienza sono questioni complesse che vanno affrontate con razionalità e concretezza, in particolare con risposte territoriali integrate», conclude la consigliera.