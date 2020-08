Max Gazzè in concerto chiude domenica a Palmanova il Festival Onde Mediterranee

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Terzo nome di un vero tris d’assi (prima di lui Tosca e Daniele Silvestri), Max Gazzè chiude il Festival Onde Mediterranee 2020, alla sua 24esima edizione, domenica 9 agosto, alle 21.30, in Piazza Grande a Palmanova, organizzato dall’Associazione Onde Mediterranee, nell’ambito di Estate di Stelle, con la collaborazione di Zenit srl.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere “sintoniche” e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo.

In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, una energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti, è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa.

In ventisette anni ha pubblicato undici album in studio, tre raccolte e un live; ha collaborato con oltre trenta artisti tra italiani e internazionali. I suoi testi più poetici (“L’uomo più Furbo”, “Su un Ciliegio Esterno”, “Mentre Dormi”), le sue composizioni più sperimentali (” Il Bagliore Dato a Questo Sole”, “Questo Forte Silenzio” o “Colloquium Vitae”), sono amati tanto quanto le sue più note ‘hit’ (“Una Musica Può Fare”, “Sotto Casa”, “La Vita Com’è”).

Per prenotare i biglietti è possibile scrivere a tickets@ondemediterranee.it.

Per acquistarli online, sul sito TicketOne e per acquistarli in prevendita si trovano nei punti vendita TicketOne autorizzati

Onde Mediterranee è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Onde Mediterranee, in collaborazione con Euritmica; si svolge con il sostegno e patrocinio di: Comune di Grado, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG, Fondo Gorizia CCIAA Venezia Giulia, Fondazione CaRiGo, BCC di Staranzano e Villesse, in collaborazione con:

Grado Impianti Turistici, Consorzio Grado Turismo, Comune di Palmanova, Azalea

Onde Mediterranee Festival è dedicato a Giulio Regeni e sostiene la Campagna Amnesty International “Verità e giustizia per Giulio Regeni”.