Medici argentini: Rojc (Pd), esternalizzazione diventa scoop tv

“Al netto degli accenti sensazionalistici, crea profondo rammarico constatare come certe improvvide iniziative del servizio sanitario regionale diventano materia di articoli e di scoop televisivi poco edificanti. Non porta certo lustro veder proiettato su scala nazionale un uso quanto meno discutibile del denaro pubblico e un’azienda sanitaria che abdica alle sue funzioni di controllo: sono gli effetti di un’esternalizzazione scriteriata. Peraltro solo alcuni effetti, perché i problemi vanno oltre la manciata di medici argentini forniti da una società privata che lavorano in appalto al pronto soccorso di Latisana. Prima di tutto bisogna trattare bene i medici che abbiamo e dare prospettive a quelli che si stanno formando. Chiediamoci come trattenerli o attirarli qui, dato che il FVG è agli ultimi posti in Italia per il trattamento economico del personale medico, e in più viene anche pagato in ritardo”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito alla trasmissione televisiva “Fuori dal coro”, dedicata ai medici argentini in servizio esterno al Pronto soccorso di Latisana (Udine) andata in onda lo scorso giovedì sera sul canale Rete 4 del network Mediaset.

“Se i medici si trovano nel privato e non nel pubblico, che poi appalta i servizi al privato per abbattere le liste d’attesa – ragiona la senatrice – vuol dire che è stato creato un corto circuito maligno che indebolisce sempre di più il servizio pubblico. O si ascoltano i professionisti, gli Ordini e i sindacati, e si comincia subito a lavorare per invertire la tendenza, oppure – conclude Rojc – il sistema è condannato al collasso”.